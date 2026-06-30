Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfall mit Fußgängerin, Täterfestnahme, versuchter Einbruch

Hohenlohekreis (ots)

Öhringen: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Ein Pkw kollidierte am Samstagabend mit einer Fußgängerin in Öhringen. Ein 29-Jähriger war gegen 22:15 Uhr mit seinem Fiat Punto auf der Schillerstraße von der Karlsvorstadt kommend unterwegs. Als er nach links in die Bahnhofstraße abbiegen wollte, überquerte eine 28-Jährige gerade die Bahnhofstraße. Der Fiat-Lenker missachtete den Vorrang der Frau und es kam zur Kollision. Die Fußgängerin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Neuenstein: Einbruch in Baucontainer - Zwei Täter festgenommen

Aufmerksame Zeugen meldeten am Wochenende einen Einbruch in einen Baucontainer in Neuenstein-Großhirschbach. Ein 33-Jähriger und ein 39-Jähriger machten sich gegen 1 Uhr am Samstag an dem Container in der Metzdorfer Straße zu schaffen und flüchteten anschließend mit einem schwarzen Seat Ibiza. Durch einen weiteren Zeugenhinweis konnten die Männer im Rahmen der Fahndung im Schleienweg angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Im Fahrzeug wurden mehrere Beweismittel aufgefunden. Außerdem war der Pkw zur Entstempelung ausgeschrieben. Nachdem von den beiden Tatverdächtigen Sicherheitsleistungen erhoben wurden, wurden diese auf freien Fuß entlassen. Ob aus dem Container etwas entwendet wurde ist bisher unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Bretzfeld: Versuchter Einbruch in Bank

Unbekannte versuchten in der Nacht auf Samstag in eine Bankfiliale in Bretzfeld einzubrechen. Gegen 23:30 Uhr machten sich die Täter an der Eingangstüre zu schaffen um in den Vorraum der Bank in der Adolzfurterstraße zu gelangen. Hierdurch löste die Alarmanlage sowie einen Nebelanlage aus, was zu einem Brandmeldealarm führte. Daher wurde die Feuerwehr alarmiert und kam mit fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort. Die Ermittlungen zu den flüchtigen Tätern dauern an. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bretzfeld unter der Telefonnummer 07946 940010 entgegen.

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