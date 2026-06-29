Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Falsche Polizeibeamte

Hohenlohekreis (ots)

Öhringen: Falsche Polizeibeamte erbeuten Schmuck und Bargeld - Zeugen gesucht

Skrupellose Telefontrickbetrüger haben am Donnerstag in Öhringen eine Seniorin um Bargeld und Schmuck gebracht. Ein unbekannter Mann rief gegen 14:00 Uhr die Frau an, gab sich als Polizeibeamter aus und gaukelte vor, dass mögliche Wertsachen aufgrund angeblicher Einbrüche bei ihr zu Hause nicht mehr sicher seien. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es dem Betrüger, dass das Opfer ihm Glauben schenkte und gegen 16:30 Uhr Bargeld und Schmuck an einen unbekannten Mann im Bereich des Weissdornweg übergab. Der Abholer soll circa 50 Jahre alt und circa 170 Zentimeter groß gewesen sein. Er hatte eine kräftigere Statur und kurze, dunkle, grau-melierte Haare und trug einen kurzrasierten grau-melierten Vollbart. Er war bekleidet mit einer dunkelbraunen Stoffhose und einem dunkelbraunen Pullover. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07940 9400 bei der Kriminalpolizei Künzelsau zu melden.

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