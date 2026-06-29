PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Falsche Polizeibeamte

Hohenlohekreis (ots)

Öhringen: Falsche Polizeibeamte erbeuten Schmuck und Bargeld - Zeugen gesucht

Skrupellose Telefontrickbetrüger haben am Donnerstag in Öhringen eine Seniorin um Bargeld und Schmuck gebracht. Ein unbekannter Mann rief gegen 14:00 Uhr die Frau an, gab sich als Polizeibeamter aus und gaukelte vor, dass mögliche Wertsachen aufgrund angeblicher Einbrüche bei ihr zu Hause nicht mehr sicher seien. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es dem Betrüger, dass das Opfer ihm Glauben schenkte und gegen 16:30 Uhr Bargeld und Schmuck an einen unbekannten Mann im Bereich des Weissdornweg übergab. Der Abholer soll circa 50 Jahre alt und circa 170 Zentimeter groß gewesen sein. Er hatte eine kräftigere Statur und kurze, dunkle, grau-melierte Haare und trug einen kurzrasierten grau-melierten Vollbart. Er war bekleidet mit einer dunkelbraunen Stoffhose und einem dunkelbraunen Pullover. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07940 9400 bei der Kriminalpolizei Künzelsau zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 29.06.2026 – 12:56

    POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Mann wirft Flaschen auf Kinder

    Neckar-Odenwald-Kreis (ots) - Buchen: Polizei sucht mögliche Geschädigte nach Flaschenwürfen auf Alla-Hopp-Anlage Die Polizei sucht nach einem Vorfall am Freitagabend in der Buchener Vorstadtstraße mögliche Geschädigte. Gegen 21:50 Uhr wurde dem Polizeirevier Buchen mitgeteilt, dass ein 30-jähriger Mann auf der Alla-Hopp-Anlage mit Glasflaschen um sich geworfen haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 12:55

    POL-HN: Polizeipräsidium Heilbronn: Technische Störungen

    Heilbronn (ots) - Aufgrund anhaltender technischer Störungen können derzeit nur bedingt Pressemitteilungen aus dem Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn veröffentlicht werden. Wir bitten um Verständnis. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Heilbronn Telefon: +49 (0) 7131 104-1010 E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 12:40

    POL-HN: Landkreis Heilbronn: Schilder gestohlen und Zeugen nach Körperverletzung gesucht

    Heilbronn (ots) - Brackenheim/Frauenzimmern: Holzschilder gestohlen - Zeugen gesucht Unbekannte entwendeten zwischen Donnerstag und Samstag vergangener Woche zwei Holzschilder an der Landesstraße 1103 zwischen Brackenheim und Frauenzimmern. Die Schilder mit der Aufschrift "Geographischer Mittelpunkt des Zabergäus" wurden am Dienstag von der Gemeinde aufgestellt. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren