Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Schilder gestohlen und Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Heilbronn (ots)

Brackenheim/Frauenzimmern: Holzschilder gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten zwischen Donnerstag und Samstag vergangener Woche zwei Holzschilder an der Landesstraße 1103 zwischen Brackenheim und Frauenzimmern. Die Schilder mit der Aufschrift "Geographischer Mittelpunkt des Zabergäus" wurden am Dienstag von der Gemeinde aufgestellt. Der Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Wer kann Angaben zum Verbleib der Hinweisschilder machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen.

Eppingen: Zeugen nach Körperverletzung am Elsenzer See gesucht

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Elsenzer See am Sonntagabend, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 19:30 Uhr gerieten zunächst zwei 18-Jährige in verbalen Streit mit einem Unbekannten, welcher sich von den jungen Männern gestört gefühlt haben soll. Im weiteren Verlauf soll der Mann beide 18-Jährigen körperlich angegriffen haben. Unter anderem soll er den einen gewürgt und in einen Bachlauf der Elsenz gestoßen, den anderen soll er zu Boden gerissen und getreten haben. Beide Angegriffenen wurden hierbei leicht verletzt. Anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Er kann wie folgt beschrieben werden: - Circa 40 bis 50 Jahre alt - Circa 1,90 Meter groß - Schlank - Schwarze, kurze Haare - Leicht gebräunter Teint - War mit einem schwarzen T-Shirt, einer kurzen schwarzen Hose und schwarzen Adiletten bekleidet Wer kann Angaben zu den Geschehnissen oder dem Unbekannten machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell