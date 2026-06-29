Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Mann wirft Flaschen auf Kinder

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Buchen: Polizei sucht mögliche Geschädigte nach Flaschenwürfen auf Alla-Hopp-Anlage

Die Polizei sucht nach einem Vorfall am Freitagabend in der Buchener Vorstadtstraße mögliche Geschädigte. Gegen 21:50 Uhr wurde dem Polizeirevier Buchen mitgeteilt, dass ein 30-jähriger Mann auf der Alla-Hopp-Anlage mit Glasflaschen um sich geworfen haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen hierbei auch Flaschen in Richtung von dort spielenden Kindern geflogen sein. Eine Citystreife der Stadt Buchen war zuvor von Jugendlichen auf den Mann aufmerksam gemacht worden. Beim Eintreffen der alarmierten Polizei befand sich der Tatverdächtige nicht mehr vor Ort. Der 30-Jährige konnte schließlich im Bereich des Bahnhofs kontrolliert werden. Seine Personalien wurden festgestellt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde niemand getroffen oder verletzt. Da die Personalien der betroffenen Kinder beziehungsweise deren Erziehungsberechtigten bislang nicht bekannt sind, bittet das Polizeirevier Buchen diese, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

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