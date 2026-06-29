POL-HN: Polizeipräsidium Heilbronn: Technische Störungen

Heilbronn (ots) - Bad Mergentheim Rengershausen: Traktor in Graben Ein 75-jähriger Traktorlenker fuhr auf einem abschüssigen landwirtschaftlichen Weg in Richtung Rengershausen. An Bord waren noch zwei Kinder im Alter von 2 und 6 Jahren. In einer leichten Rechtskurve versuchte der Fahrer ein Insekt aus dem Gesicht ...

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