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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Polizeipräsidium Heilbronn: Technische Störungen

Heilbronn (ots)

Aufgrund anhaltender technischer Störungen können derzeit nur bedingt Pressemitteilungen aus dem Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn veröffentlicht werden. Wir bitten um Verständnis.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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