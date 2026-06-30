Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Wohnmobil in Brand, Unfallflucht und Schlägerei in Freibad

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim-Dittwar: Wohnmobil in Brand geraten

Am frühen Freitagabend geriet ein Wohnmobil auf einem Parkplatz im Kreuzweg in Tauberbischofsheim-Dittwar in Brand. Gegen 18:20 Uhr kam es vermutlich zu einer Verpuffung von zwei in dem Fahrzeug gelagerten Gasflaschen. Die Flammen griffen auf den am Wohnmobil angebrachten Anhänger über. Außerdem fing auch ein auf dem Anhänger abgestellter Renault Feuer. Auch zwei weitere, neben dem Wohnmobil geparkte und mit Pkws beladene Anhänger, wurden von dem Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 45.000 Euro geschätzt.

Wertheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nach einer Unfallflucht am Sonntag in Wertheim, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 14:40 Uhr stellte der Besitzer eines Opel Corsa sein Fahrzeug in der Maintiefgarage, an der Einfahrt auf der linken Seite, ab. Als er gegen 19:40 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er Beschädigungen auf der linken Fahrzeugseite fest. Der Unfallverursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten schwarze Lackantragungen am beschädigten Pkw festgestellt werden. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 09342 91890 an das Polizeirevier Wertheim.

Bad Mergentheim: Schlägerei in Freibad

Am frühen Sonntagabend kam es in einem Freibad in Bad Mergentheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Kurz vor 18 Uhr gerieten drei Personen zunächst in einen verbalen Streit. Aus diesem entwickelte sich eine Schlägerei am Beckenrand des Schwimmbads in der Straße "Arkau". Dies wurde von mehreren Zeugen beobachtet, welche auch versuchten den Streit zu schlichten. Beim Eintreffen der alarmierten Polizei flüchteten zunächst zwei der Männer über den Zaun, stellten sich aber nach kurzer Zeit den Einsatzkräften. Eine der in den Streit involvierten Personen wurde leicht verletzt. Eine Behandlung in einem Krankenhaus war nicht notwendig. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde allen Beteiligten ein Platzverweis ausgesprochen.

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