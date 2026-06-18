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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Versuchter Einbruch

Hohenlohekreis (ots)

Öhringen: Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Im Zeitraum von Montag bis Mittwoch versuchten bislang unbekannte Täter in der Straße "Am Römerbad" in Öhringen in ein Wohnhaus einzudringen. Die Hauseingangstür wurde dabei beschädigt, ein Eindringen in das Gebäude gelang nicht. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 an das Polizeirevier Öhringen zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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