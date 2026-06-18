POL-HN: Hohenlohekreis: Versuchter Einbruch

Main-Tauber-Kreis (ots) - Bad Mergentheim: Brand in Ferienwohnungsanlage Keine Verletzten und rund 5.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Brandes am Mittwochabend in Bad Mergentheim. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts entstand gegen 22 Uhr in einer Ferienwohnungsanlage in der Schulgasse ein Feuer. Das Gebäude in dem der Brand entstand sowie ein Nachbarhaus mussten geräumt werden. Der Brand wurde durch die ...

mehr