POL-HN: Hohenlohekreis: Versuchter Einbruch
Hohenlohekreis (ots)
Öhringen: Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht
Im Zeitraum von Montag bis Mittwoch versuchten bislang unbekannte Täter in der Straße "Am Römerbad" in Öhringen in ein Wohnhaus einzudringen. Die Hauseingangstür wurde dabei beschädigt, ein Eindringen in das Gebäude gelang nicht. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 an das Polizeirevier Öhringen zu wenden.
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