Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.12.2023

Heilbronn (ots)

Am Montag, den 18. Dezember 2023, wurden zwei Männer im Alter von 32 und 44 Jahren durch Beamtinnen und Beamte des Kriminalkommissariats Mosbach mit Unterstützung des Polizeipostens Walldürn in Walldürn festgenommen. Den Männern wird vorgeworfen am Donnerstag, den 21. September 2023, in der Keimstraße in Walldürn einen 44-Jährigen körperlich angegriffen und schwer verletzt zu haben (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5609416). Zunächst wurden die Ermittlungen gegen die beiden Tatverdächtigen wegen gemeinschaftlich begangener gefährlicher Körperverletzung durch lebensbedrohliche Behandlung geführt und nach Abschluss an die Staatsanwaltschaft Mosbach übergeben. Nach Würdigung der Ermittlungsergebnisse erkannte diese deliktisch nun auf gemeinschaftlich begangenen versuchten Totschlag und erwirkte Haftbefehle gegen die beiden Männer. Nach der Festnahme am vergangenen Montag wurden die Haftbefehle von einem Haftrichter beim Amtsgericht Mosbach in Vollzug gesetzt und die Tatverdächtigen in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten überstellt. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mosbach dauern an.

