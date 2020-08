Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.08.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Osterburken: Holzschuppen geriet in Brand

Warum ein Reisighaufen neben einem Holzschuppen im Osterburkener Sportplatzweg am Donnerstagabend, gegen 18.27 Uhr, in Brand geriet, ist bislang unklar. Nach bisherigen Ermittlungen brach das Feuer im Reisighaufen aus und griff dann auf den Holzschuppen am Sportplatz über. Die Feuerwehr Osterburken war mit 16 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Der entstandene Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache hat zunächst die Polizei in Buchen übernommen.

Hardheim: Tankbetrüger gibt Rätsel auf

Über 50 Euro betrug die fällige Rechnung eines Mannes am Mittwochabend, gegen 19 Uhr, an einer Hardheimer Tankstelle in der Würzbruger Straße. Bezahlt hat der Fahrer eines Audis nicht. Das Kennzeichen des Pkw, BCH-BY 73, wurde zudem missbräuchlich auf dem Fahrzeug verwendet. Eigentlich gehört dies zu einem VW Golf. Zwar ist bekannt, wer der Halter des Kennzeichens ist, dieser ist jedoch bereits seit einiger Zeit unbekannten Aufenthalts. Die Polizei in Hardheim bittet daher Personen, die Hinweise zu einem dunklen Audi, mit dem genannten Kennzeichen, oder einem grauen VW Golf, ebenfalls mit dem Kennzeichen, geben können, sich beim Polizeiposten in Hardheim, Telefon 06282 50540, zu melden. Ob es sich bei dem Tankbetrüger auch um den Halter des Kennzeichens handelte, konnte bislang noch nicht abschließend verifiziert werden. Mosbach: Hoher Schaden beim Einparken

Gleich drei Fahrzeuge wurden bei einem Einparkversuch am Donnerstagvormittag in Mosbach beschädigt. Der Schaden ist immens, auf circa 30.000 Euro schätzt ihn die Polizei. Gegen 11.30 Uhr versuchte ein Mann mit seinem Audi im Bereich einer Bank in der Hauptstraße in Mosbach in eine Parklücke einzufahren. Beim vorwärts einfahren touchierte der Audi einen vor ihm stehenden Golf. Da der Fahrer dies offenbar bemerkte, setzte er sein Fahrzeug zurück und stieß hierbei gegen ein hinter ihm geparktes Fahrzeug. Sowohl der Audi des Verursachers als auch ein weiterer Wagen mussten abgeschleppt werden.

Mosbach-Lohrbach: Diebstahl am Flugplatzgelände

Werkzeuge im Gesamtwert von circa 2.000 Euro entwendeten Unbekannte aus einer Maschinenhalle am Flugplatz in Mosbach-Lohrbach. Zwischen Mittwoch, 23.30 Uhr und Donnerstagmorgen, 7.15 Uhr, hebelten die Unbekannte die Metalltür zur Maschinenhalle oberhalb der Biogasanlage auf und gelangten so ins Innere der Halle. Der Schaden an der Tür wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier in Mosbach, Telefon 06261 809 0, erbeten.

