POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.07.2020 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Tauberbischofsheim: Unfall beim Abbiegen

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es Mittwochmittag bei Dienstadt. Eine 31-Jährige befuhr gegen 14 Uhr die Landesstraße von Tauberbischofsheim in Richtung Külsheim. An der Abzweigung nach Dienstadt wollte sie mit ihrem Opel nach links abbiegen. Hierbei übersah sie offensichtlich den aus Richtung Külsheim entgegenkommenden VW eines 18-jährigen Mannes und kollidierte mit diesem. Bei dem Unfall wurden die Opelfahrerin sowie ein mit ihr im Fahrzeug befindlicher Säugling schwer verletzt. In dem entgegenkommenden VW wurden dessen Fahrer sowie noch ein 18-jähriger und ein 19-jähriger Mann verletzt. Im Einsatz waren mehrere Rettungsfahrzeuge sowie ein Rettungshubschrauber. Die Fahrbahn war über zwei Stunden gesperrt. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Der Schaden an dem Opel beträgt ersten Schätzungen nach zirka 10.000 Euro, der an dem VW zirka 5.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 60040 zu melden.

