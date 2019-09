Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.09.2019 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Riskantes Überholmanöver - Zeugen/Geschädigte gesucht

Ein technischer Defekt an einem Ford soll die Ursache für einen Verkehrsunfall am Samstagmittag bei Bad Mergentheim gewesen sein. Der 69-jährige Fahrer eines BMWs befuhr die B290 in Fahrtrichtung Edelfingen. Im Verlauf einer Rechtskurve wurde der Mann plötzlich von einem Ford eines 77-Jährigen trotz Gegenverkehr überholt. Hierbei touchierte der Ford das linke hintere Rad des BMWs. Mit unverminderter Geschwindigkeit fuhr er weiter, prallte auf den vorausfahrenden Nissan einer 75-jährigen Frau und kam anschließend rechts im Grünstreifen zum Stehen. Die Nissan-Fahrerin zog sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu. Der 77-Jährige gab den Beamten gegenüber an, dass er plötzlich keinen Einfluss mehr auf sein Fahrzeug hatte. Dies wird nun durch einen Gutachter überprüft. Die Polizei sucht weitere Geschädigte oder Zeugen, die von dem Vorfall betroffen sein könnten. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07931 54990 an das Polizeirevier Bad Mergentheim zu wenden.

Niederstetten: Fahrradfahrerin schwer verletzt

Auf einem Fahrradweg zwischen Herbsthausen und Adolzhausen stürzte am Samstagmittag eine 41-jährige Radfahrerin und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Vermutlich löste sich die Trinkflasche und verfing sich in den Speichen des Rads. Die Frau kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Bad Mergentheim: Radfahrer stießen zusammen

Leichte Verletzungen zogen sich am Samstag, um circa 9.50 Uhr zwei Radfahrer zu, nachdem sie miteinander kollidierten. Der 77-jährige Radfahrer befuhr einen geschotterten Fahrradweg in Fahrtrichtung Bad Mergentheim. Auf Höhe der Wolfgangsbrücke stellte sich sein Vorderrad, aufgrund des losen Untergrundes quer, sodass er mit einem in diesem Moment entgegenkommenden 81-jährigen Radfahrer zusammen stieß. Beide Fahrradfahrer stürzten zu Boden und zogen sich leichte Verletzungen zu.

Bad Mergentheim: Zusammenstoß mit einem Baum

Womöglich war der Promillewert eines 31-Jährigen Mannes an einem Verkehrsunfall am Samstag, um circa 6 Uhr in Bad Mergentheim nicht ganz unbeteiligt. Der Mann befuhr mit seinem Pkw den Mittleren Graben welcher im Verlauf einer Rechtskurve links von der Fahrbahn abkam. Hierbei stieß das Auto mit einem Baum zusammen, welcher anschließend auf das Fahrzeugdach kippte. Der Wagen rollte wieder zurück auf die Straße und der Baum blieb auf dem Gehweg liegen. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,7 Promille. Der 31-Jährige musste die Beamten daraufhin zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Insgesamt entstand Sachschaden von knapp 3.000 Euro. Mit einer Anzeige muss der Mann nun rechnen.

Tauberbischofsheim: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Hoher Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Sonntag, um circa 9.30 Uhr bei Tauberbischofsheim. Der 61-jährige Fahrer eines Audi Q3 verließ die Autobahn von Würzburg kommend bei der Anschlussstelle Tauberbischofsheim und wollte links in Fahrtrichtung Tauberbischofsheim auf die B27 abbiegen. Hierbei übersah er jedoch einen von links kommenden Audi A4 eines 43-Jährigen. Die Fahrzeuge kollidierten miteinander, sodass die Beifahrerin des Audi A4 leicht verletzt wurde. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von knapp 14.000 Euro.

Tauberbischofsheim: Marktplatz verunreinigt - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am 22. August, um circa 17.25 Uhr mit einem schwarzen SUV von Külsheim kommend die Blumenstraße und Ringstraße in Tauberbischofsheim befuhr und hierbei eine lange Ölspur hinterließ. Die Auswertung einer Web-Cam brachte den Hinweis zu dem SUV. Nun werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem Unbekannten und dessen Fahrzeug geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 an das Polizeirevier Tauberbischofsheim zu wenden.

Tauberbischofsheim: Rollerfahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Tauberbischofsheim am Sonntag, um circa 11 Uhr zog sich ein Rollerfahrer schwere Verletzungen zu. Ein 62-jähriger VW-Fahrer befuhr die Wertheimer Straße von Impfingen kommend in Fahrtrichtung einer Tankstelle. Dort wollte der Fahrer nach links auf das Tankstellengelände abbiegen und übersah hierbei einen ordnungsgemäß entgegenkommenden 46-jährigen Rollerfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, sodass der Rollerfahrer schwer verletzt wurde und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus kam. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von knapp 3.000 Euro. Der 62-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Wertheim: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah am Freitagmittag die 21-jährige Fahrerin eines Suzukis, dass ein 21-jähriger Fahrer eines Mercedes verkehrsbedingt an einer Einmündung warten musste. In der Folge fuhr die Suzuki-Fahrerin dem Mercedes hinten auf. Der Mercedes-Fahrer wollte von der Bestenheider Landstraße in Wertheim links in die Stettiner Straße abbiegen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von knapp 6.000 Euro.

Weikersheim: Einfach davon gefahren - Zeugen gesucht

Einfach davon gefahren ist in dem Zeitraum von Freitag, 10.30 Uhr, bis Sonntag, 15.30 Uhr, ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug, nachdem er einen geparkten Mercedes in Weikersheim beschädigte. Der PKW parkte in der Schillerstraße seitlich am Straßenrand in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Beschädigt wurde das vordere Kennzeichen und der Kühlergrill, sodass Sachschaden in Höhe von knapp 1.000 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07931 54990 an das Polizeirevier Bad Mergentheim zu wenden.

Bad Mergentheim: Radlader gegen PKW - Zeugen gesucht

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich bereits letzte Woche am Donnerstag um circa 13.40 Uhr in der Wachbacher Straße in Bad Mergentheim. Der 56-jährige Fahrer eines Radladers musste aufgrund einer rot geschalteten Ampel in der Wachbacher Straße anhalten. Als die Ampel laut seinen Angaben auf Grün umschaltete, fuhr der Mann los um geradeaus in Fahrtrichtung Igersheim weiterzufahren. Zeitgleich fuhr auch ein 58-jähriger Fahrer eines Audis aus Richtung Stadtmitte Bad Mergentheim kommend in den Kreuzungsbereich ein um in Richtung Wachbach weiterzufahren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Radlader prallte mit seiner Schaufel seitlich gegen den Pkw, sodass der 58-Jährige schwer verletzt wurde und in ein Krankenhaus kam. Beide Verkehrsteilnehmer behaupten bei Grün über die Ampel gefahren zu sein. Aus diesem Grund sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachten konnten und Angaben dazu machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 60040 an das Verkehrskommissariat Tauberbischofsheim zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 13

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell