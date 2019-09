Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.09.2019 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Radfahrer verletzt Polizisten, Festnahme am Berliner Platz

Weil er einen Autofahrer beleidigt haben soll, wurde am Freitagmittag, kurz vor 12 Uhr, ein Radfahrer auf der Heilbronner Allee, Ecke Weinsberger Straße, beim Theater, durch einen Polizeibeamten angehalten. Es sollten die Personalien des Mannes erhoben werden. Die Angabe seiner Personalien verweigerte der 52-Jährige, stattdessen spuckte er dem Polizisten ins Gesicht. Beim Versuch den Mann auf Abstand zu halten, trat der 52-Jährige dem Beamten mit dem Knie in den Unterleib. Der Polizist war im Rahmen einer Demonstration eingesetzt. Erst durch die Hilfe von weiteren Polizisten, gelang es den Beamten, trotz heftiger Gegenwehr, den Radfahrer zu überwältigen. Am Sonntagabend wurde durch eine junge Frau in den sozialen Medien nach Zeugen der gewaltsamen Festnahme gesucht. Die junge Frau, deren Identität nicht zweifelsfrei durch das Facebookprofil feststellbar ist, soll sich bei der Polizei melden, Telefon 07131/104-2500.

