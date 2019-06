Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.06.2019 mit einem Beitrag aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Zweiradfahrer Am Sonntag, kurz nach 5.00 Uhr, fuhr ein Kradfahrer mit seinem BMW-Scooter auf der A 6 in Richtung Mannheim. Kurz vor der Ausfahrt Bad Rappenau kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die Leitplanke. Dadurch stürzte der Fahrer und rutschte über den Standstreifen, bis er schwerverletzt zum Liegen kam. Am Zweirad entstand Sachschaden von ca. 4000 Euro. Zur Unfallaufnahme mussten der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-3333

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell