Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch - Spritztour mit Muldenkipper

Freiburg (ots)

Umkirch. Am frühen Sonntagmorgen, gg. 04:30 Uhr, entwendeten zwei Männer vom Parkplatz eines Hotels in Umkirch einen Muldenkipper und fuhren damit durch Umkirch und dann weiter in Richtung Waltershofen. Kurz nach dem Umkircher Schloss kam das Gefährt dann von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Zaun. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Laut einem Zeugen fuhr hinter dem Muldenkipper ein weißer VW Golf mit zwei grölenden jungen Männern her. Der Besitzer des Kippers einer Vogtsburger Bau-Firma konnte ermittelt werden. Durch ihn wurde das Fahrzeug geborgen und zurück gebracht. Hinweise nimmt das Polizeirevier Breisach unter Tel.Nr.: 07667/91170 entgegen.

