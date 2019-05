Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen/Wehr: Alkoholisiert am Steuer - zwei Fahrer mit zwei Promille aus dem Verkehr gezogen

Freiburg (ots)

Zwei Autofahrer mit jeweils zwei Promille intus wurden von der Polizei in Bad Säckingen und Wehr aus dem Verkehr gezogen. Am Freitag kurz nach 17:00 Uhr war der Fahrer eines weißen VWs in Bad Säckingen ausgefallen, wie dieser auf einem Parkplatz leicht gegen einen anderen Pkw gestoßen war und dabei auch den Motor abgewürgt hatte. Ein Schaden wurde nicht verursacht. Zu Hause traf eine Polizeistreife auf den 53 Jahre alten mutmaßlichen VW-Fahrer. Dieser räumte auch die Fahrt ein. Eine Alkoholüberprüfung ergab bei diesem gut 2,7 Promille, nachdem seine Alkoholfahne bemerkt worden war. Am Sonntagabend kurz vor 22:00 Uhr wurde in Wehr ein 52 Jahre alter Autofahrer kontrolliert. Ebenfalls roch dieser nach Alkohol, was er aber in Abrede stellte. Das Testgerät zeigte allerdings knapp zwei Promille an. Auch wirkte der Mann auf die Polizeibeamten merklich angetrunken. Bei beiden Fahrern wurde eine Blutprobe veranlasst und die Führerscheine einbehalten.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell