Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Betrunkener tritt gegen vorbeifahrendes Auto

Freiburg (ots)

Ein Betrunkener hat in der Nacht zum Samstag in Küssaberg-Rheinheim gegen ein vorbeifahrendes Auto getreten. Wie die Autofahrerin kurz nach Mitternacht der Polizei mitteilte, hätte ein Mann in der Zurzacher Straße versucht, sie anzuhalten. Als sie nicht stoppte, trat dieser gegen ihren Fiat. Eine Polizeistreife traf in der Nähe auf einen deutlich alkoholisierten 23 Jahre alten Mann, dessen Gemütszustand stark schwankte. Er wurde in die Obhut seines Chefs übergeben. Ob am Fiat tatsächlich ein Schaden entstand, muss noch überprüft werden.

