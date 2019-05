Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Pkw - Radfahrer schwer an Schulter verletzt

Freiburg (ots)

Eine schwere Schulterverletzung hat sich ein Radfahrer bei einer Kollision mit einem Pkw am Samstag in Bad Säckingen zugezogen. Zum Verkehrsunfall war es gegen 12.30 Uhr in der Wallbacher Straße an der Einmündung zur Straße Im Grütt gekommen. Ein 47 Jahre alter Skoda-Fahrer fuhr aus dieser in die bevorrechtigte Wallbacher Straße ein und übersah den von links kommenden 39-jährigen Fahrradfahrer. Sie stießen zusammen, wobei der Radler auf die Straße stürzte. Dabei zog er sich eine schwere Schulterverletzung zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrrad wurde schwer beschädigt, der Pkw leicht. Der Gesamtschaden liegt bei rund 700 Euro.

