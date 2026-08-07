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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verdacht versuchter Raub - helfender Radfahrer als Zeuge gesucht

Freiburg (ots)

Zwei unbekannte Jugendliche stehen im Verdacht eine 68-jährige 
Fußgängerin versucht zu haben zu berauben. 

Die Fußgängerin lief am Mittwoch, 05.08.2026, gegen 21.30 Uhr, in der
Brückenstraße auf dem Gehweg. In Höhe der Bushaltestelle 
"Wiesenbrücke" unweit der Kohlengasse echauffierte sie sich über 
einen quer auf dem Gehweg stehenden Tretroller. In dem Wartehäuschen 
der Bushaltestelle hielten sich zwei Jugendliche auf, welche die 
Fußgängerin auf den Tretroller ansprach. Als die Frau weiterlief soll
sie daraufhin von den beiden Jugendlichen von hinten angegangen 
worden sein. Auch habe man versucht ihr den auf dem Rücken 
befindlichen Rucksack zu entreißen. Was dazu führte, dass die Frau 
auf den Gehweg stürzte und sich leicht verletzte. Sinngemäß wurde sie
dann aufgefordert ihr Geld und ihr Mobiltelefon herzugeben. Ein 
vorbeifahrender Fahrradfahrer hielt an und sprach die Jugendlichen 
an. Diese flüchteten über die Brücke des Flusses Wiese. Nach der 
Brücke seien sie nach links in einen Fuß- und Radweg abgebogen. 

Die Jugendlichen werden wie folgt beschrieben:

Beide etwa 16 bis 18 Jahre alt, zwischen 1,70 bis 1,75 Meter groß, 
dünne Staturen, dunkle kurze Haare. Einer trug ein dunkles T-Shirt, 
eine lange Hose und weiße Sneakers. Der Zweite trug ein rotes 
T-Shirt, eine kurze blaue Hose und weiße Sneakers. 

Das Kriminalkommissariat Lörrach, Telefon 07621 176-0 (24 h), hat die
weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, welche 
sachdienliche Hinweise zu den Jugendlichen geben können. Insbesondere
möge sich der helfende Radfahrer bei der Polizei melden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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