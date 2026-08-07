Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verdacht versuchter Raub - helfender Radfahrer als Zeuge gesucht

Freiburg (ots)

Zwei unbekannte Jugendliche stehen im Verdacht eine 68-jährige Fußgängerin versucht zu haben zu berauben. Die Fußgängerin lief am Mittwoch, 05.08.2026, gegen 21.30 Uhr, in der Brückenstraße auf dem Gehweg. In Höhe der Bushaltestelle "Wiesenbrücke" unweit der Kohlengasse echauffierte sie sich über einen quer auf dem Gehweg stehenden Tretroller. In dem Wartehäuschen der Bushaltestelle hielten sich zwei Jugendliche auf, welche die Fußgängerin auf den Tretroller ansprach. Als die Frau weiterlief soll sie daraufhin von den beiden Jugendlichen von hinten angegangen worden sein. Auch habe man versucht ihr den auf dem Rücken befindlichen Rucksack zu entreißen. Was dazu führte, dass die Frau auf den Gehweg stürzte und sich leicht verletzte. Sinngemäß wurde sie dann aufgefordert ihr Geld und ihr Mobiltelefon herzugeben. Ein vorbeifahrender Fahrradfahrer hielt an und sprach die Jugendlichen an. Diese flüchteten über die Brücke des Flusses Wiese. Nach der Brücke seien sie nach links in einen Fuß- und Radweg abgebogen. Die Jugendlichen werden wie folgt beschrieben: Beide etwa 16 bis 18 Jahre alt, zwischen 1,70 bis 1,75 Meter groß, dünne Staturen, dunkle kurze Haare. Einer trug ein dunkles T-Shirt, eine lange Hose und weiße Sneakers. Der Zweite trug ein rotes T-Shirt, eine kurze blaue Hose und weiße Sneakers. Das Kriminalkommissariat Lörrach, Telefon 07621 176-0 (24 h), hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Jugendlichen geben können. Insbesondere möge sich der helfende Radfahrer bei der Polizei melden.

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