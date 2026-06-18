Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zeugensuche nach Kabeldiebstahl an E-Ladesäulen

Moers (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (18.06.) stahlen bislang unbekannte Täter gegen 02:30 Uhr insgesamt zwölf Ladekabel von E-Ladesäulen auf dem Parkplatz eines Baumarkts an der Franz-Haniel-Straße.

Die Täter durchtrennten die Kabel mit einem bislang unbekannten Schneidwerkzeug und entwendeten diese.

Die Polizei sucht Zeugen, die in dem Bereich auffällige Beobachtungen zu Fahrzeugen oder Personen gemacht haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegen.

EG/Ref. 260618-0315

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