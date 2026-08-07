POL-FR: Steinen-Höllstein: Diebstahl aus Kirche
Freiburg (ots)
Am Mittwoch, 05.08.2026, in dem Zeitraum zwischen 10.00 Uhr bis 16.30 Uhr, öffnete in einer Kirche in der Bernhardstraße eine unbekannte Täterschaft gewaltsam ein Spendenkästchen aus Metall für die Gedenklichter und entwendete daraus das gespendete Bargeld.
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