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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen-Höllstein: Diebstahl aus Kirche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 05.08.2026, in dem Zeitraum zwischen 10.00 Uhr bis 16.30 Uhr, öffnete in einer Kirche in der Bernhardstraße eine unbekannte Täterschaft gewaltsam ein Spendenkästchen aus Metall für die Gedenklichter und entwendete daraus das gespendete Bargeld.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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