Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Einbruch in Drogeriemarkt

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 10.10 2025, gegen 3:00 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in die Verkaufsräume eines Drogeriemarktes in der Kaiserstraße. Die Täterschaft durchsuchten mehrere Schubladen, ehe sie das Geschäft unerkannt verlassen konnten. Die Höhe des Diebesguts und des Sachschadens sind bislang noch nicht geklärt. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder die Hinweise auf die Täterschaft geben können. Das Polizeirevier ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell