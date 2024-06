POL-FR: Weil am Rhein: Brand von Holzpaletten und Altpapier - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Über Das Wochenende wurden in Weil am Rhein von Unbekannten mehrere Keller aufgebrochen. In der Geffelbachstraße gelangten am Freitag, 07.06.2024, gegen 20.20 Uhr, zwei Unbekannte durch Eintreten einer verschlossenen Tür,in den Kellerraum eines Mehrfamilienhauses. Dabei wurden sie durch aufmerksame Anwohner sowie einem Zeugen gestört. Bevor die ...

