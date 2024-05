Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Mooswald: Radfahrerin nach Unfall mit Straßenbahn verletzt

Freiburg (ots)

Am 16.05.2024 gegen 17.30 Uhr kam es in der Breisacher Straße in Freiburg an der Straßenbahnhaltestelle Berliner Allee zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 21-jährigen Radfahrerin und einer in die Haltestelle in Richtung Messe einfahrenden Straßenbahn. Nach derzeitigem Kenntnisstand hielt die Radfahrerin an der Gleisquerung an, rutschte jedoch mit ihrem Fahrrad ins Gleisbett, wo es zur Kollision mit der einfahrenden Straßenbahn kam. Das Fahrrad wurde gänzlich überrollt, die junge Frau wurde abgewiesen und erlitt keine lebensgefährlichen Verletzungen. Die Verkehrspolizei Freiburg hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

jst

