POL-FR: Lkr. Emmendingen - Endingen: Unfallflucht mit hohem Sachschaden

Freiburg (ots)

Lkr. Emmendingen - Endingen: Am Donnerstag, 25.04.2024, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr evtl. beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß in der Straße "Am Amtshof" geparkten Pkw der Marke VW, Farbe schwarz und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am geparkten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Der Polizeiposten Endingen (07642 9287-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können. Hinweise zum Unfallhergang nimmt auch das Polizeirevier Emmendingen rund um die Uhr unter 07641 582-0 entgegen.

