Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg im Breisgau: Einbruch in Friseursalon - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, 17. April 2024, gegen 1.35 Uhr ereignete sich ein Einbruch in einen Friseursalon in der Sundgauallee in Freiburg-Betzenhausen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten die Unbekannten in die Räumlichkeiten des Geschäftes, indem sie die Schaufensterscheibe einwarfen. Eine Zeugin beobachtete, wie drei junge Männer auf zwei Motorrollern in Richtung Seepark fuhren.

Entwendet wurden nach aktuellem Ermittlungsstand eine Geldkassette mit Bargeld und zwei Haarschneidemaschinen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

- eine Person hell, eine weitere dunkel gekleidet - trugen schwarze Helme - Die Täterschaft war offenbar auf einem silbernen und einem schwarzen Motorroller unterwegs

Der Polizeiposten Freiburg-Weststadt (Tel.: 0761/897878-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel.: 0761/882-4221) rund um die Uhr entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell