POL-FR: Rheinhausen: Geldautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Donnerstagabend, 01.02.2024, gegen 21.50 Uhr hatte in der Breisgaustraße in Emmendingen ein Schuppen gebrannt, welcher an eine Garage angebaut war und als Freizeitraum genutzt wurde. Während die Räumlichkeit zuvor noch genutzt wurde, entstand anschließend, in Abwesenheit der Personen ein Feuer. Die Brandursache ist gegenwärtig noch unklar und Teil der Ermittlungen. Beim Eintreffen der ...

mehr