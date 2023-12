POL-FR: Lörrach: Feuerwehreinsatz - Brand eines Adventskranzes

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Samstag, 23.12.2023, 14.30 Uhr bis Sonntag, 24.12.2023, 11.30 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter auf unbekannter Art und Weise Zutritt in ein Café in einem Seniorenzentrum im Mühlenweg. Aus dem Café wurde ein kleiner Tresor entwendet. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 07621 / 176-351 ...

mehr