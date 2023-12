Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Vermeintlich zu schnell in der Hohe-Flum-Straße unterwegs gewesen - Zeugensuche

Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Sonntag, 17.12.2023, gegen 15.10 Uhr, hinter einer 41-jährigen Pkw-Fahrerin die Hohe-Flum-Straße von der Bundesstraße 317 kommend in Fahrtrichtung Lusring. Vermutlich verlor der 18-Jährige beim Abbiegevorgang die Kontrolle über den Pkw und kollidierte seitlich mit dem Pkw der vor ihm fahrenden 41-Jährigen. Der Pkw der 41-Jährigen wurde etwa 50 Meter auf eine Grünfläche abgewiesen. Der Pkw des 18-Jährigen kollidierte im weiteren Verlauf mit einem Verkehrszeichen und einem Wasserhydranten. Der abgebrochene Hydrant sei etwa 50 Meter weit in eine Grünfläche geflogen. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Pkw des 18-Jährigen erleidet einen wirtschaftlichen Totalschaden. Die gesamte Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Der Bauhof Schopfheim war ebenfalls im Einsatz, um unter anderem die verschmutzte Fahrbahn, wegen dem aus dem Hydranten ausgetretene Wasser, zu reinigen.

Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666980, sucht Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachteten.

