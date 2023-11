Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Trickdiebe in Friedlingen unterwegs

Freiburg (ots)

Am Freitag, 24.11.2023, gegen 17.20 Uhr, soll eine 63-jährige Frau, welche sich an ihrem geparkten Pkw befand, von einem unbekannten Mann in ein Gespräch verwickelt worden sein. Der Mann habe nach einem Weg gefragt. Währenddessen habe ein zweiter Unbekannter die Beifahrertür des Pkw der 63-Jährigen geöffnet, was von einem Zeugen beobachtet werden konnte. Ein Diebstahl konnte verhindert werden. Beide Unbekannten gingen flüchtig.

Gegen 18.00 Uhr, wurde eine 45-jährige Frau, die ebenfalls mit ihrem Pkw in der Hauptstraße in Friedlingen parkte und mit dem Verladen ihrer Einkäufe beschäftigt war, auch von einem unbekannten Mann angesprochen. Sie sei nach dem schnellsten Weg nach Freiburg gefragt worden. Währenddessen öffnete ein zweiter Unbekannter die Fahrertür und entwendete die unter dem Fahrersitz liegende Handtasche. Der gesamte Diebstahlschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

