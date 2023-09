Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unbekannter beschädigt geparktes Auto - Zeugen gesucht

Eine bislang unbekannte Person hatte am Montag, 11.09.2023 zwischen 09:30 Uhr und 13:00 Uhr den Pkw eines 29-Jährigen in der Scheffelstraße in Bad Säckingen zerkratzt. Der entstandene Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Rufnummer 07761 934-0 zu melden.

