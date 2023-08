POL-FR: Bonndorf im Schw.: 5-jähriges Kind von Kleintransporter erfasst - Rettungshubschrauber im Einsatz - Zeugensuche

Freiburg (ots) - Am Samstag, 29.07.2023, soll in Unterlauchringen ein Mann unterwegs gewesen sein, welcher sich ausgab Heizkörper kontrollieren zu müssen. Gegen 11.30 Uhr habe dieser bei einer 92-jährigen Frau geklingelt und nachgefragt, ob diese mit Gas oder Öl heizen würde, da er die Heizkörper kontrollieren müsse. Die 92-Jährige ließ den Mann in ihre Wohnung und dieser bat die Seniorin sich in die Küche sowie ...

