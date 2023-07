POL-FR: Lörrach: Bei Rotlicht über Kreuzung gefahren - zweimal Totalschaden

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 26.07.2023, in dem Zeitraum zwischen 02.25 Uhr bis 03.00 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt in das Kassenhaus des Parkschwimmbades, indem er ein Fenster aufhebelte. Aus dem Kassenhaus wurden mehrere Schließfachschlüssel entwendet. Im weiteren Verlauf begab sich der Unbekannte an die Eingangstür des Kiosks und versuchte diese aufzuhebeln. Der Unbekannte gelangte nicht in den ...

