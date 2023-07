Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: 4-jährige geht alleine auf Einkaufstour in Discounter

Freiburg (ots)

Zusammen mit ihrer Oma und der Schwester besuchte am Mittwoch, 05.07.2023 gegen 16.30 Uhr, eine 4-Jährige den Spielplatz bei einer Schule in der Zelgstraße. In einem unbeobachteten Moment nutzte das kleine Mädchen die Gunst der Stunde und entfernte sich vom Spielplatz. Sie lief in einen nahegelegenen Discounter in der Straße "Im Hammer". Dort lud sie rosafarbenes Spielzeug in einen Einkaufswagen. Außerdem hatte sie für ihre Mama zwei Blumensträuße mit dazu gelegt.

Die junge Einkäuferin fiel den Mitarbeitern des Discounters auf und da sie tatsächlich alleine unterwegs war, wurde die Polizei verständigt. Leider kannte die 4-Jährige lediglich ihren Vornamen, so dass e Ermittlungen nach ihrem Wohnort aufgenommen wurden. Nach einiger Zeit aber rief die verzweifelte Großmutter des Mädchens bei der Polizei an und Oma und die zwei Kinder konnten wieder glücklich vereint werden.

md/sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell