POL-FR: Bonndorf: Joggerin auf landwirtschaftlichen Weg von Auto angefahren - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Ein aktiver Rauchmelder wurde am Mittwoch, 05.07.2023 gegen 15.00 Uhr in einer Wohnung in der Straße "Im Zinken" gemeldet. Feuerwehr und Polizei rückten an. Vor Ort war eine starke Rauchentwicklung wahrnehmbar. Da die Bewohnerin nicht zu Hause war, musste die Haustüre von der Feuerwehr geöffnet werden. Als Ursache wurde angebranntes Essen auf dem ...

