Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen - Rheinhausen: Mofafahrer wird in einer Nacht zwei Mal betrunken angehalten

Freiburg (ots)

Am 18.06.2023, kurz nach Mitternacht, wurde ein Mofafahrer in Rheinhausen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde eine Alkoholkonzentration über dem gesetzlichen Maximalwert von 0,50 Promille festgestellt. Der Betroffene wurde nach den polizeilichen Maßnahmen auf dem Polizeirevier Emmendingen entlassen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen 01:45 Uhr wurde der Betroffene erneut in Rheinhausen fahrend auf seinem Mofa gesehen. Auch in diesem Fall wird eine Anzeige folgen.

