Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Pedelec-Fahrerin übersehen

Freiburg (ots)

Am Montag, 15.05.2023, gegen 14:55 Uhr bog ein 66-jähriger Autofahrer vom Recyclinghof im Grießener Gewerbegebiet kommend in die Bahnhofstraße ein. Hierbei übersah er eine in Richtung Grießen fahrende 29-jährige Pedelec-Fahrerin und stößt mit ihr zusammen. Sie kam zu Fall und wurde vom Rettungsdienst mit mutmaßlich leichten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt 3000 Euro geschätzt.

