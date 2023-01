BPOLI-KA: (Wiesloch, Bahnhof Wiesloch-Walldorf) 20-Jährige bei tragischem Bahnunfall tödlich verunglückt

Mannheim (ots) - Eine Frau wurde am Sonntagnachmittag (15. Januar) am Bahnhof in Mannheim von einem Mann verletzt. Der Tatverdächtige konnte vorläufig festgenommen werden. Die 34-jährige Geschädigte befand sich gegen 16 Uhr auf einem Bahnsteig des Mannheimer Hauptbahnhofs. Unvermittelt trat ihr ein 23-jähriger syrischer Staatsangehöriger mit dem Fuß in den ...

