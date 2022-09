Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: E-Scooter am Bahnhof gestohlen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 04.09.2022, in dem Zeitraum zwischen 12.00 Uhr bis 20.00 Uhr, wurde am Bahnhof in Zell im Wiesental ein auf dem Fahrradabstellplatz verschlossen abgestellter E-Scooter gestohlen. Das Polizeirevier Schopfheim erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung, da sich in einer angrenzenden Eisdiele und Bäckerei viele Gäste befunden haben sollen und diese vielleicht dementsprechende Beobachtungen gemacht haben. Das Polizeirevier nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07622 666 98-0 entgegen.

