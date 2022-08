Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eichstetten - Fahrraddiebstahl // Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Eichstetten - Auf dem Heimweg kam einem Anrufer am späten Freitagabend, 19. August 2022, gegen 23:45 Uhr, sein eigenes Fahrrad, das von einem ihm unbekannten Jugendlichen gefahren wurde, entgegen. Daraufhin angesprochen, flüchtete der junge Mann zunächst mit dem Rad in Richtung Ortsmitte. Im weiteren Verlauf konnte ihn der Geschädigte am Rathaus antreffen. Beim Erkennen des Geschädigten flüchtete der Fahrraddieb zu Fuß und ließ das Rad zurück, welches der Geschädigte wieder an sich nahm. Der Fahrraddieb kann wie folgt beschrieben werden: zirka 16 bis 20 Jahre, etwa 170 bis 180 cm groß, schlank, trug sehr weite Kleider, dunkle Jogginghose, schwarze Schuhe, schwarzer Hoodie (Mütze war hochgezogen über den Kopf), Flaumbart. Auffällig ist, dass der Täter eine Zigarette im Mund hatte, die nicht brannte. Es ist gut möglich, dass er gegen 23:30 Uhr mit einem Zug aus Freiburg oder Riegel am Bahnhof Eichstetten angekommen ist und Passanten oder Fahrgäste nach Feuer fragte.

Zeugen, die Hinweise zu dem jungen Mann geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bötzingen unter der Rufnummer 07663 60530 in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Breisach (Telefon 07667 91170) rund um die Uhr entgegen.

