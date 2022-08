Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Streit zwischen zwei Männern eskaliert - ein Beteiligter durch Messerstiche verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 11.08.2022, ist ein Streit zwischen zwei Männer in der Innenstadt von Lörrach eskaliert. Einer der beteiligten Männer erlitt mehrere Stichverletzungen. Gegen 22:30 Uhr war die Polizei wegen eines zunächst lautstark ausgetragenen Streites zum Bahnhofsvorplatz gerufen worden. Zwei mutmaßlich berauschte Männer im Alter von 26 und 36 Jahren waren sich aus unbekannten Grund in die Haare geraten. Währenddessen soll der Jüngere den Älteren mit einem Messer angegriffen haben. Dieser hielt schützend einen Rucksack vor sich. Dennoch trug er mehrere leichtere Stichverletzungen davon, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Tatverdächtige konnte noch am Tatort festgenommen werden und kam in Gewahrsam.

