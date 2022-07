Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfall zwischen E-Scooter und Fahrrad am Wutachdamm - E-Scooter-Fahrer flüchtet - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Bereits am Donnerstag, 14.07.2022, gegen 13:30 Uhr, hat am Wutachdamm in Höhe des Lauffenmühlewegs in WT-Tiengen ein E-Scooter-Fahrer eine stehende Fahrradfahrerin gestreift und ist geflüchtet. Das 11-jährige Mädchen fiel mit ihrem Fahrrad in der Folge um und verletzte sich dabei leicht am Bein. Der Fahrer des E-Scooters war ca. 20 Jahre alt, größer als 170 cm, hatte blonde, zur Seite gegelte Haare, einen Dreitagebart, trug dunkle kurze Kleidung und schwarze Nike-Turnschuhe. Der Polizeiposten Tiengen (Kontakt 07741 8316-0) bittet um Hinweise zu dem E-Scooter-Fahrer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell