POL-FR: Waldshut-Tiengen: Jugendlicher mit 125er Maschine prallt gegen Leitplanke

Am Samstagmittag, 16.07.2022, gegen 13:30 Uhr, ist ein Jugendlicher mit seiner 125er Maschine auf der L 157 im Schlüchttal gegen eine Leitplanke geprallt. Der 17-jährige war in einer Kurve zu Fall gekommen und in die gegenüberliegen Leitplanke gerutscht. Er zog sich eine stark blutende Wunde zu. Kurzerhand nahm ihn ein vorbeifahrender Autofahrer mit nach Hause, von dort wurde er gleich ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde die Wunde genäht. Ein abgefahrener Vorderreifen wurde am Motorrad beanstandet. Während an der Leitplanke nur geringer Sachschaden entstand, wurde das Motorrad schwer beschädigt. Der Sachschaden dürfte bei rund 3000 Euro liegen.

