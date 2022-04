Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Verdacht der sexuellen Belästigung - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 20.04.2022, gegen 16:30 Uhr, soll ein 13-jähriges Mädchen von einem unbekannten Mann bei einem Raucherpavillion einer Klinik in der Zähringer Straße in Bad Säckingen, angesprochen und umarmt worden sein. Das Mädchen sei im Anschluss zu einem in der Nähe befindlichen Pärchen geflüchtet. Der unbekannte Mann entfernte sich von der Örtlichkeit. Der Mann sei dem Mädchen schon zuvor aufgefallen, da er sie schon auf ihrem Weg durch die Bergseestraße, dem Park bei der "Badmatte" in Richtung Schwarzer Weg verfolgt haben soll. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: 25 bis 30 Jahre alt, zirka 1,85 Meter groß, schlanke Statur, nach hinten gegelte schwarze Haare und ein 3-Tage-Bart. Zur Bekleidung ist bekannt, dass er ein weißes Hemd, eine blaue Jeans und schwarze Schuhe getragen haben soll. Über dem Arm soll der Unbekannte eine dunkle Jacke getragen haben. Auch soll er das Mädchen gefragt haben, ob sie Italienisch spreche. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen sucht Zeugen, welche Hinweise zu dieser Person geben können. Das Kriminalkommissariat nimmt Hinweise über den Kriminaldauerdienst, Telefon 0761 882 2880 (24 h), entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell