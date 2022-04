Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gottenheim - Sachbeschädigung an öffentlichem Getränkeautomaten

Freiburg (ots)

Gottenheim - Wie Zeugen mitteilten haben mehrere bislang unbekannte Tatverdächtige am frühen Sonntagmorgen, 10.04.2022, gegen 04.45 Uhr, so stark am Getränkeautomat an der Hauptstraße in Gottenheim gerüttelt, dass dadurch mehrere Glasflaschen im Inneren des Getränkeautomaten beschädigt wurden. Der dadurch entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

