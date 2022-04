Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Autokorso und zwei weitere Versammlungen in Lörrach

Freiburg (ots)

Das Polizeipräsidium Freiburg war am Sonntag, 10.04.2022, mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz anlässlich verschiedener Versammlungen und einem Autokorso im Einsatz. Am Sonntag, 10.04.2022, zwischen 12.30 und 14.00 Uhr fand ein angemeldeter Autokorso mit dem Thema "Gegen Diskriminierung der Russischsprachigen Mitbürger in Deutschland, gegen Krieg, gegen Faschismus und Nazismus" statt. Unter Begleitung der Polizei nahmen 120 Fahrzeuge an dem Korso teil. Vereinzelt kam es hier zu Auflagenverstöße, da einige Fahrzeugführer verbotenerweise hupten. Aufgrund des Autokorso kam es zu kurzfristigen Verkehrsstörungen. Ansonsten verlief der Korso störungsfrei. An einer an der Fahrtstrecke des Autokorsos stattfindende angemeldete Gegenkundgebung "Gegen die Gräuel von Butscha und den pro-russischen Autokorso" zählte die Polizei etwa 130 Teilnehmer. Zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr fand auf dem Alten Markt eine angemeldete Mahnwache "Solidarität mit der Ukraine" statt. In der Spitze zählte die Polizei hier etwa 350 Teilnehmer. Die Kundgebung als auch die Mahnwache verliefen absolut friedlich.

