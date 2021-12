Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Gefährlicher Körperverletzung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 28.12.21, gegen 16:50 Uhr wurde ein 15-jähriger Junge, der in einer Gruppe unterwegs war, von drei Jugendlichen im Bereich des Parkhaus am Tor, in der Karl-Friedrich-Straße in Emmendingen zunächst verbal beleidigt und anschließend zu Boden gebracht.

Wechselseitig und mehrfach traten die Jugendlichen auf den am Boden liegenden Jungen ein und beleidigten ihn fortlaufend. Im Weiteren sprühte einer der Täter dem Wehrlosen Pfefferspray in die Augen.

Erst zwei hinzugekommene, unbekannte Passanten konnten die Körperverletzung beenden und die Personen trennen.

Beim Eintreffen der Polizei waren weder die Tätergruppe noch die helfenden Männer vor Ort.

Die Tätergruppe wird vom Geschädigten, bei dem es sich um einen syrischen Staatsangehörigen handelt, der mit seiner Familie kurzzeitig in Kreis Emmendingen zu Besuch ist, wie folgt beschrieben:

Person 1:

ca. 15-18 Jahre alt, ca. 160 cm, kräftig, schwarze Winterjacke, kurzes lockiges Deckhaar; an den Seiten abrasiert, leichter Bartwuchs rings um den Mund, südländisches Erscheinungsbild, sprach deutsch

Person 2:

ca. 16-17 Jahre alt, Glatze, kräftig, kein Bart, graue Jacke, südländisches Erscheinungsbild, sprach deutsch

Zu Person 3:

ca. 15-18 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, sprach deutsch. Eine weitere Beschreibung liegt nicht vor.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können.

Insbesondere werden auch die beiden Männer als wichtige Zeugen gesucht, die helfend eingegriffen und kurzen Kontakt mit der Tätergruppe hatten.

