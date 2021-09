Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Dezeln: Motorrad-Fahrer touchiert Lkw und wird leicht verletzt

Freiburg (ots)

Von Krenkingen kommend in Richtung Dezeln war am Dienstag, 07.09.2021 gegen16.00 Uhr ein 53 Jahre alter Mann in einer 4-köpfigen Motorradgruppe auf der L 159 unterwegs. In einer Rechtskurve bremste er aufgrund auf der Straße liegenden Steinen ab und kam dabei zu weit nach links. Dabei touchierte er das hintere Rad eines ordnungsgemäß entgegenkommenden Lkw und verletzte sich dabei leicht am Bein. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. An seiner Honda entstand geringfügiger Sachschaden.

md/tb

