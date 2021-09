Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien. Auto auf Parkplatz beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Auf dem Schotterparklatz in der Todtmooser Straße parkte am Montag, 06.09.2021 gegen 11.45 Uhr eine 38 Jahre alte Frau ihren Ford Focus. Als sie gegen 15.45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte war dieses an der Frontstoßstange der Beifahrerseite und an den Nebenscheinwerfern beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Der Polizeiposten St. Blasien (07672/922280) bittet Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

