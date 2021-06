Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Auto aufgebrochen - nichts gestohlen

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Freitag, 04.06.2021, ist ein geparktes Auto in Laufenburg aufgebrochen worden. Der Dacia war in einer öffentlichen Parkgarage in der Hauptstraße ab Donnerstag, 16:00 Uhr, abgestellt. Ein Passant entdeckte am Freitagmorgen eine eingeschlagene Seitenscheibe an diesem Wagen und verständigte die Polizei. Gestohlen wurde nach einer ersten Einschätzung der Besitzerin nichts.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell