Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Blauer Mercedes überholt trotz Gegenverkehr - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Zu einer Straßengefährdung kam es am Samstag, 05.06.2021 gegen 14.50 Uhr auf der B 317 zwischen Maulburg und Schopfheim. Ein junger Mercedes-Fahrer befuhr die Strecke von Lörrach kommend in Richtung Zell im Wiesental und überholte mehrfach in Kurvenbereichen trotz Gegenverkehr. Der Gegenverkehr wurde gefährdet und die entgegenkommenden Fahrzeuge mussten ausweichen. Eine Zeugin konnte die gefährliche Fahrweise beobachten, rief die Polizei und folgte dem Raser bis an seine Wohnanschrift. Die Polizei sucht Zeugen, die von der Fahrweise des jungen Mannes in seinem blauen Mercedes gefährdet wurde. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07622/666980 mit dem Polizeirevier Schopfheim in Verbindung zu setzen.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell